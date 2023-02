“Putin decise in segreto di invadere l’Ucraina. Lavrov, gli oligarchi e i dirigenti del Cremlino tenuti all’oscuro” (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’invasione dell’Ucraina è stata decisa soltanto da Vladimir Putin e da una strettissima cerchia di suoi consiglieri, che non comprendevano né i dirigenti del Cremlino, né il ministro degli Esteri Lavrov. E quella che nel piano del presidente russo doveva essere “una brillante e relativamente incruenta guerra lampo” con l’occupazione di Kiev portata a termine in pochi giorni, si è rivelata “un pantano di proporzioni storiche per la Russia”. La ricostruzione dell’origine del conflitto in Ucraina compare oggi sul Financial Times, che, in un reportage nel primo anniversario della guerra sonda le origini del conflitto, scrive come la guerra scaturì dalla decisione del presidente russo e di pochi uomini super-fidati, senza coinvolgere l’intera leadership di Mosca. “Intorno all’una del mattino del 24 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’invasione delè stata decisa soltanto da Vladimire da una strettissima cerchia di suoi consiglieri, che non comprendevano né idel, né il ministro degli Esteri. E quella che nel piano del presidente russo doveva essere “una brillante e relativamente incruenta guerra lampo” con l’occupazione di Kiev portata a termine in pochi giorni, si è rivelata “un pantano di proporzioni storiche per la Russia”. La ricostruzione dell’origine del conflitto in Ucraina compare oggi sul Financial Times, che, in un reportage nel primo anniversario della guerra sonda le origini del conflitto, scrive come la guerra scaturì dalla decisione del presidente russo e di pochi uomini super-fidati, senza coinvolgere l’intera leadership di Mosca. “Intorno all’una del mattino del 24 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Putin decise in segreto di invadere l’Ucraina. Lavrov, gli oligarchi e i dirigenti del Cremlino tenuti all’oscuro” - peterkama : Il Financial Times: «Putin decise l’invasione in segreto, Lavrov era all’oscuro». - PaolilloLuca : “Putin decise in segreto di invadere l’Ucraina. Lavrov, gli oligarchi e i dirigenti del Cremlino ten - Italian : Putin decise l'invasione in segreto anche Lavrov era all'oscuro - fisco24_info : Putin decise l'invasione in segreto anche Lavrov era all'oscuro: 'Putin ha tre consiglieri: Ivan il Terribile, Piet… -