"Putin ci racconta solo bugie". Il professor Parsi smaschera lo zar (Di venerdì 24 febbraio 2023) La guerra e la tensione militare in Ucraina non accennano a placarsi. Le diplomazie internazionali stanno provando a sedersi attorno a un tavolo per trovare una prima intesa. La strada, però, sembra essere ancora tutta in salita, vista anche la grande diffidenza nei confronti delle parole e degli atteggiamenti di Putin. Ne ha parlato il professor Vittorio Emanuele Parsi nel corso della puntata di Agorà in onda il 24 febbraio su Rai3. "I russi usano la comunicazione in maniera capillare. Putin ha mentito sistematicamente prima dell'invasione, a tutti. Non c'è stata conferenza di pace dopo la Guerra Fredda, perché non fu un conflitto armato. La Cina non è neutrale, è non belligerante." @VEParsi1 #agorarai pic.twitter.com/D8yHXwA0WL — Agorà (@agorarai) February 24, 2023 "I ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) La guerra e la tensione militare in Ucraina non accennano a placarsi. Le diplomazie internazionali stanno provando a sedersi attorno a un tavolo per trovare una prima intesa. La strada, però, sembra essere ancora tutta in salita, vista anche la grande diffidenza nei confronti delle parole e degli atteggiamenti di. Ne ha parlato ilVittorio Emanuelenel corso della puntata di Agorà in onda il 24 febbraio su Rai3. "I russi usano la comunicazione in maniera capillare.ha mentito sistematicamente prima dell'invasione, a tutti. Non c'è stata conferenza di pace dopo la Guerra Fredda, perché non fu un conflitto armato. La Cina non è neutrale, è non belligerante." @VE1 #agorarai pic.twitter.com/D8yHXwA0WL — Agorà (@agorarai) February 24, 2023 "I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Come racconta Francesca Mannocchi, Putin sta distruggendo i territori che diceva di voler salvare, ma non solo. In… - _Nico_Piro_ : #15febbraio per capire la deriva autoritaria #russia C’è Citizen K (su Prime Video) un doc che non solo racconta d… - tempoweb : '#Putin ci racconta solo bugie'. Il professor #Parsi smaschera lo zar #24febbraio - saratripodi2 : RT @Adriano72197026: Vladimir Putin il nostro paese è e rimarrà sovranista e indipendente, nonostante le continue minacce esterne ! L’oc… - conteivan : RT @Adriano72197026: Vladimir Putin il nostro paese è e rimarrà sovranista e indipendente, nonostante le continue minacce esterne ! L’oc… -