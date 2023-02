"Può darsi che la Russia abbia già perso, peccato che...": Feltri, una scomoda verità (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vittorio Feltri non usa giri di parole. Il conflitto tra Russia e Ucraina è a un bivio. Da un lato l'ipotesi di una "reconquista" ucraina grazie all'invio di altre armi da parte dell'Occidente, dall'altro l'offensiva definitiva della Russia che ha serrato i ranghi dopo il discoros di Putin alla nazione nel primo anniversario dell'invasione. Nel mezzo c'è la Cina che con un piano di pace in 12 punti sta cercando in qualche modo (non è chiaro se si tratti solo di un bluff per dare copertura diplomatica alle operazioni russe) di portare i due contendenti a un tavolo. E così Feltri fa il punto della situazione a Stasera Italia in modo molto chiaro: "Probabile che la Russia abbia già perso, peccato che nessuno se ne accorga perchè continuano i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vittorionon usa giri di parole. Il conflitto trae Ucraina è a un bivio. Da un lato l'ipotesi di una "reconquista" ucraina grazie all'invio di altre armi da parte dell'Occidente, dall'altro l'offensiva definitiva dellache ha serrato i ranghi dopo il discoros di Putin alla nazione nel primo anniversario dell'invasione. Nel mezzo c'è la Cina che con un piano di pace in 12 punti sta cercando in qualche modo (non è chiaro se si tratti solo di un bluff per dare copertura diplomatica alle operazioni russe) di portare i due contendenti a un tavolo. E cosìfa il punto della situazione a Stasera Italia in modo molto chiaro: "Probabile che lagiàche nessuno se ne accorga perchè continuano i ...

