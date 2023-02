Psv-Siviglia | tifoso invade il campo e aggredisce il portiere avversario | VIDEO

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Psv-ililHa invaso ile ha tentato di aggredire ildella squadra avversaria. È accaduto ieri a Eindhoven, dove undel Psv ha tentato di colpire ildeldurante la partita di ritorno dei play-off di Europa League. PSV fan ran onto the pitch and attacked Sevilla goalkeeper during the match tonightpic.twitter.com/jdl2v9CZ7A — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) February 23, 2023 Il 31enne serbo Marko Dmitrovic non si è fatto intimidire e ha subito a terra l’uomo, immobilizzandolo fino all’arrivo degli addetti. Il tutto è avvenuto durante i minuti di ...