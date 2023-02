Psv-Siviglia 2-0, il portiere Dmitrovic attaccato da un invasore di campo (VIDEO) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Incredibile quanto accaduto nel finale di Psv-Siviglia, match di ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. Il portiere ospite Dmitrovic è infatti stato letteralmente attaccato da un invasore di campo, che ha raggiunto l’estremo difensore al collo procurandogli dei graffi. Dmitrovic ha prontamente reagito, immobilizzando l’uomo a terra prima dell’intervento degli altri giocatori e degli addetti alla sicurezza. Nel post-partita, lo stesso portiere ha commentato: “Per fortuna mi sono reso conto subito di cosa stava accadendo, non so cosa sarebbe potuto succedere altrimenti. Non mi era mai successa una cosa simile, la Uefa deve intervenire.” IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Incredibile quanto accaduto nel finale di Psv-, match di ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. Ilospiteè infatti stato letteralmenteda undi, che ha raggiunto l’estremo difensore al collo procurandogli dei graffi.ha prontamente reagito, immobilizzando l’uomo a terra prima dell’intervento degli altri giocatori e degli addetti alla sicurezza. Nel post-partita, lo stessoha commentato: “Per fortuna mi sono reso conto subito di cosa stava accadendo, non so cosa sarebbe potuto succedere altrimenti. Non mi era mai successa una cosa simile, la Uefa deve intervenire.” ILSportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UEL | Invasione di campo durante #PSVSEV : il video dell’accaduto - PaolaRgnm : RT @CronacheTweet: A 3 minuti dalla fine del match fra #PSV e #Siviglia, un tifoso della squadra di casa ha invaso il campo per aggredire M… - sportface2016 : VIDEO - #EuropaLeague Il portiere del #Siviglia #Dmitrovic attaccato da un invasore di campo nel finale di partita - tuttoatalanta : Incredibile in PSV-Siviglia: un tifoso olandese invade il campo e aggredisce Dmitrovic - TuttoMercatoWeb : Incredibile in PSV-Siviglia: un tifoso olandese invade il campo e aggredisce Dmitrovic -