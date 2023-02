Psi | in edicola ' L' Avanti della domenica' | ' punto di riferimento politico e culturale di tutta la sinistra'

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb (Adnkronos) - 'L'', l'organo ufficiale del Psi, torna ininItalia da questo fine settimana in autonomia, dopo un anno di abbinamento al 'Riformista'. Lo hanno annunciato il segretario del Psi Enzo Maraio e la direttrice del giornale Giada Fazzalari. "L'ha avuto da sempre molti primati. Quello di oggi, nel 2023, è quello di essere l'unico giornale di partito in, con un atto coraggioso, una iniziativa politica ma anche organizzativa di un certo valore", ha spiegato Fazzalari. Nel numero inda domani, sabato, tra le altre cose una intervista a Giuliano Amato sulla guerra, la crisi, le ...

Per leggerlo abbonati o compra una copia in edicola. Antonio Gramsci sosteneva che per creare un partito politico con personale proveniente dal mondo imprenditoriale o raccogliendo transfughi dal Psi. Infine, Uliana Pardelli che mette il turbo all'ottimismo: "Sono certa che sapremo convincere".

