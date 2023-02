PSG, più di 30mila tifosi per l’allenamento a porte aperte pre Marsiglia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Entusiasmo e sostegno a Parigi da parte dei tifosi, prima del match in trasferta del PSG contro il Marsiglia. Oltre 30mila sostenitori parigini hanno infatti popolato gli spalti del Parco dei Principi, in occasione dell’allenamento a porte aperte. Sulle tribune poi è apparso anche uno striscione, che recitava: “Una volta, non due. Siate spietati con loro”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Entusiasmo e sostegno a Parigi da parte dei, prima del match in trasferta del PSG contro il. Oltresostenitori parigini hanno infatti popolato gli spalti del Parco dei Principi, in occasione del. Sulle tribune poi è apparso anche uno striscione, che recitava: “Una volta, non due. Siate spietati con loro”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #PSG, più di 30mila tifosi per l’allenamento a porte aperte pre #Marsiglia - GiaGianmarco : Io una roba del genere fatico a ricordarla. 30.000 persone allo stadio per incitare la squadra in attesa di una del… - hankie1500 : RT @moggifake: L'anno dopo per sistemare il bilancio vende Karembeu alla #Sampdoria e Loko al PSG. In Ligue1 non riesce più ad avvicinarsi… - Naples___ : RT @moggifake: L'anno dopo per sistemare il bilancio vende Karembeu alla #Sampdoria e Loko al PSG. In Ligue1 non riesce più ad avvicinarsi… - DavideFiori3 : @angelmnt99 @OptaPaolo @juventusfc Caro fallito ,mi sembra che il psg e il Manchester city abbiano investito il tri… -