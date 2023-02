PSG, oltre 30mila tifosi per la seduta a porte aperte. Lo striscione: 'Siate spietati col Marsiglia' (Di venerdì 24 febbraio 2023) oltre 30mila tifosi hanno affollato gli spalti del Parc des Princes per assistere alla seduta d'allenamento a porte aperte del Paris Saint-Germain,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023)hanno affollato gli spalti del Parc des Princes per assistere allad'allenamento adel Paris Saint-Germain,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : PSG, oltre 30mila tifosi per la seduta a porte aperte. Lo striscione: 'Siate spietati col Marsiglia': Oltre 30mila… - cmdotcom : #PSG, oltre 30mila tifosi per la seduta a porte aperte. Lo striscione: 'Siate spietati col #Marsiglia' - sportli26181512 : Del Piero sulla punizione di Messi in Psg-Lille: 'Quel gol va oltre la bravura'. VIDEO: Alessandro Del Piero torna… - CREANTO7 : @GabryOn_ @realmadrid Ti informo che oltre a RM ci sono ancora in lizza Chelsea, Bayern/PSG, Tottenham, Inter e Benfica. - gianpy_italy : RT @MrGnotizie: Skriniar lasciando l'Inter per il PSG non solo ha fatto una scelta di soldi e rinuncia alla bandiera. Guardando oltre il pr… -