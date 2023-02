PSG, Galtier: “Con il Marsiglia punti importanti in palio, ma non sarà decisiva per il titolo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha parlato del prossimo match di campionato contro il Marsiglia, in programma domenica alle 20.45. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La sfida sarà molto importante, perché ci sono davvero pochi punti di differenza tra noi e loro. Non credo però sarà decisiva per il titolo. Per battere il Marsiglia dovremo avere un alto livello di gioco, essendo consapevoli di affrontare una squadra che sarà trascinata dal proprio pubblico. Ci siamo preparati davvero bene, sarà importante fare il contrario di quanto realizzato contro di loro in Coppa di Francia. Tuttavia domani non la considero una vendetta, ogni partita è diversa”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico del PSG, Christophe, ha parlato del prossimo match di campionato contro il, in programma domenica alle 20.45. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La sfidamolto importante, perché ci sono davvero pochidi differenza tra noi e loro. Non credo peròper il. Per battere ildovremo avere un alto livello di gioco, essendo consapevoli di affrontare una squadra chetrascinata dal proprio pubblico. Ci siamo preparati davvero bene,importante fare il contrario di quanto realizzato contro di loro in Coppa di Francia. Tuttavia domani non la considero una vendetta, ogni partita è diversa”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Bel clima al #Psg: nel finale della partita contro il #Lille, con i parigini in svantaggio, il ds #Campos è sceso i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Galtier: 'Contro il Marsiglia una sfida importante ma non decisiva per il titolo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Galtier: 'Contro il Marsiglia una sfida importante ma non decisiva per il titolo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Galtier: 'Contro il Marsiglia una sfida importante ma non decisiva per il titolo' - apetrazzuolo : PSG - Galtier: 'Contro il Marsiglia una sfida importante ma non decisiva per il titolo' -