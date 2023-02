“PSG e Premier si muovono per Spalletti” | quando arriverà la decisione sul futuro

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Napoli è la squadra regina in assoluto di questa Serie A. Il sogno Tricolore sembra essere più vicino e la tentazione di provare a fare il colpo grosso anche in Champions League è palpabile. Tutto merito del lavoro messo a punto dal tecnico Luciano, che in estate ha dovuto lavorare per sopperire alla partenza di tanti giocatori importanti. Sotto la regia dei colpi siglati da Cristiano Giuntoli in sede di calciomercato, il tecnico toscano ha saputo subito dare una marcia in più al proprio gruppo, e i risultati conseguiti in questi mesi sono sotto all’attenzione di tutti. Anche delle big europee, pronte e muovere i primi passi per far vacillare l’allenatore azzurro. Quante sirene dall’estero perA fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che scrive: Ovviamente, i complimenti di Guardiola e di ...