Propaganda di Putin in Italia, bambini costretti a studiare l'esercito russo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nelle scorse giornate in due istituti scolastici per l'infanzia a Milano è stato distribuito ai genitori il capitolo speciale del programma scolastico dedicato all'esaltazione dell'esercito russo, da discutere e mettere in atto in occasione della giornata dei difensori della patria.... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nelle scorse giornate in due istituti scolastici per l'infanzia a Milano è stato distribuito ai genitori il capitolo speciale del programma scolastico dedicato all'esaltazione dell', da discutere e mettere in atto in occasione della giornata dei difensori della patria.... Segui su affarni.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Di Maio: “È stato fatto un enorme lavoro diplomatico da parte dell’Occidente per scongiurare questa guerra. Ma era… - UKRinIT : Il Presidente del CIO Thomas Bach: 'Gli atleti ???? non sono responsabili di questa guerra'. Gli atleti ????: -Sostengo… - putino : Il mondo NON è sull’orlo di una guerra nucleare tra i Paesi della NATO e la Russia. È la propaganda russa che vuole… - pietropasquini3 : RT @pieroomega: Mette fuorilegge gli 11 partiti di opposizione, arresta il leader di quello principale, unifica le tv in un solo canale di… - OharaPina : RT @pieroomega: Mette fuorilegge gli 11 partiti di opposizione, arresta il leader di quello principale, unifica le tv in un solo canale di… -