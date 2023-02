Promozione della salute sul posto di lavoro: nuovo modello di accreditamento per le aziende (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. Incoraggiare comportamenti corretti sui luoghi di lavoro, sia a livello individuale sia collettivo, che favoriscano la tutela della salute dei lavoratori, tanto nel breve quanto nel medio-lungo termine. Promuovere l’invecchiamento attivo e in buona salute. E, infine, prevenire i fattori di rischio comportamentale delle Malattie croniche non trasmissibili (MCNT) che – secondo i dati dell’OMS – sono all’origine dell’86% della mortalità, del 77% delle malattie e del 75% dei costi sanitari associati. I tre cardini del Programma WHP (acronimo di Workplace Health Promotion) sono stati riaffermati giovedì 23 febbraio, nel corso del convegno organizzato nella sede di Confindustria Bergamo per presentare il nuovo modello del progetto che, dallo scorso anno è diventato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. Incoraggiare comportamenti corretti sui luoghi di, sia a livello individuale sia collettivo, che favoriscano la tuteladei lavoratori, tanto nel breve quanto nel medio-lungo termine. Promuovere l’invecchiamento attivo e in buona. E, infine, prevenire i fattori di rischio comportamentale delle Malattie croniche non trasmissibili (MCNT) che – secondo i dati dell’OMS – sono all’origine dell’86%mortalità, del 77% delle malattie e del 75% dei costi sanitari associati. I tre cardini del Programma WHP (acronimo di Workplace Health Promotion) sono stati riaffermati giovedì 23 febbraio, nel corso del convegno organizzato nella sede di Confindustria Bergamo per presentare ildel progetto che, dallo scorso anno è diventato ...

