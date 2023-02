Progetto Pippi | firmato l’Accordo di programma | patto Comune-scuole-Asl

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statostamane nella sala Giunta di Palazzo Mostidiper il: il piano per il sostegno alle capacità genitoriali dell’Ambito B1. L’intesa coinvolge l’Ambito sociale, gli istituti scolastici e l’Asl. Al tavolo per ilcapofila di Benevento, in rappresentanza del sindaco Clemente Mastella, l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola e il coordinatore dell’Ambito Alessandro Verdicchio, il Distretto sanitario Asl rappresentato dal coordinatore Pietro Altieri, i dirigenti scolastici Ernestina Cassese (Ic Giuseppe Moscati di Benevento), Edoardo Citarelli (Ic Federico Torre di Benevento), Domenico Zerella Venaglia (Ic Giovan Battista Bosco Lucarelli di Benevento), Rosetta Passariello (Ic Giovanni Pascoli di ...