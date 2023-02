Profitti miliardari per le industrie più inquinanti del mondo ma gli investimenti per la sostenibilità ambientale calano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla fine, se mai ci sarà, la “transizione verde” la pagheremo noi. Fondi sovrani, aiuti dei singoli stati, sussidi, incentivi, crediti agevolati, prezzi finali più alti. La formula importa relativamente poco. Il succo è che i cittadini, già alle prese con i costi in bolletta della guerra, sono chiamati a metter di nuovo mano al portafogli per sgombrare il cammino delle aziende verso un modello produttivo che si spera possa raggiungere la sostenibilità ambientale. Negli Stati Uniti è stato varato un piano di aiuti pubblici da 370 miliardi di dollari. L’Europa cerca di fare lo stesso sebbene non sappia bene in che modo: se dare mano libera ai singoli stati per erogare aiuti o se cercare di coordinare stanziamenti comuni. Nel primo caso ciascun paese agirebbe in base alle proprie possibilità, con il rischio di “frammentare” l’industria europea. Mentre le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla fine, se mai ci sarà, la “transizione verde” la pagheremo noi. Fondi sovrani, aiuti dei singoli stati, sussidi, incentivi, crediti agevolati, prezzi finali più alti. La formula importa relativamente poco. Il succo è che i cittadini, già alle prese con i costi in bolletta della guerra, sono chiamati a metter di nuovo mano al portafogli per sgombrare il cammino delle aziende verso un modello produttivo che si spera possa raggiungere la. Negli Stati Uniti è stato varato un piano di aiuti pubblici da 370 miliardi di dollari. L’Europa cerca di fare lo stesso sebbene non sappia bene in che modo: se dare mano libera ai singoli stati per erogare aiuti o se cercare di coordinare stanziamenti comuni. Nel primo caso ciascun paese agirebbe in base alle proprie possibilità, con il rischio di “frammentare” l’industria europea. Mentre le ...

