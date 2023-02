Prodi: «Quando Putin voleva che Napolitano facesse riavere il passaporto a Berlusconi per andare alla sua festa» (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ex presidente del Consiglio Romano Prodi rilascia oggi una lunga intervista al Corriere della Sera sulla guerra in Ucraina. Ma il professore racconta a Massimo Franco anche un aneddoto che riguarda l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Vladimir Putin e… Silvio Berlusconi. «Putin ha fatto tre errori di valutazione. Oltre ai soldati», troppo pochi, «pensava che gli ucraini lo abbracciassero e che l’ovest non avrebbe reagito. Si è sbagliato su tutta la linea. E ora la via d’uscita diventa più difficile», dice l’ex presidente dell’Iri. «A me pare che Russia e Cina siano alla stessa distanza del primo giorno di guerra», aggiunge riferendosi ai tentativi di Pechino di lavorare alla pace tra Russia e Ucraina. «Se Pechino fornirà armi, allora le cose ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ex presidente del Consiglio Romanorilascia oggi una lunga intervista al Corriere della Sera sulla guerra in Ucraina. Ma il professore racconta a Massimo Franco anche un aneddoto che riguarda l’ex presidente della Repubblica Giorgio, Vladimire… Silvio. «ha fatto tre errori di valutazione. Oltre ai soldati», troppo pochi, «pensava che gli ucraini lo abbracciassero e che l’ovest non avrebbe reagito. Si è sbagliato su tutta la linea. E ora la via d’uscita diventa più difficile», dice l’ex presidente dell’Iri. «A me pare che Russia e Cina sianostessa distanza del primo giorno di guerra», aggiunge riferendosi ai tentativi di Pechino di lavorarepace tra Russia e Ucraina. «Se Pechino fornirà armi, allora le cose ...

