Processo Rigopiano, la rabbia dei parenti delle vittime: 'Alla fine la colpa è di chi è morto' (Di venerdì 24 febbraio 2023) - Lo Stato non ha fatto giustizia, ritengono i familiari delle 29 vittime. In attesa delle motivazioni, oltre ai pubblici ministeri, gli avvocati delle parti civili, si preparano al ricorso in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) - Lo Stato non ha fatto giustizia, ritengono i familiari29. In attesamotivazioni, oltre ai pubblici ministeri, gli avvocatiparti civili, si preparano al ricorso in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... walnerone : Ma esattamente cosa ci si aspettava dal processo #Rigopiano? Le forche in piazza? Siamo pur sempre l'Italia del… - Ambrosino6 : ?? Processo Rigopiano. 25 assoluzioni e 5 condanne ??Due anni e otto mesi al sindaco di Farindola, assolti l'ex pre… - Stefano_Lupus : RT @Adnkronos: Caos nel tribunale di Pescara dopo la lettura della sentenza del processo per la strage di Rigopiano: solo 5 condanne, mentr… - _GE_EG_ : RT @Adnkronos: Caos nel tribunale di Pescara dopo la lettura della sentenza del processo per la strage di Rigopiano: solo 5 condanne, mentr… - Ado06408275 : RT @Adnkronos: Caos nel tribunale di Pescara dopo la lettura della sentenza del processo per la strage di Rigopiano: solo 5 condanne, mentr… -