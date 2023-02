Processo Juve, atti a 6 procure: quali squadre riguardano (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – La procura di Torino ha trasmesso una serie di atti dell’inchiesta sulla Juventus alle procure di altre sei città italiane associabili ad altrettante squadre: Bologna (Bologna), Udine (Udinese), Bergamo (Atalanta), Genova (Sampdoria), Cagliari e Modena (Sassuolo). L’iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale ed è inoltre legata ai rapporti fra la società bianconera e altre squadre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – La procura di Torino ha trasmesso una serie didell’inchiesta sullantus alledi altre sei città italiane associabili ad altrettante: Bologna (Bologna), Udine (Udinese), Bergamo (Atalanta), Genova (Sampdoria), Cagliari e Modena (Sassuolo). L’iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale ed è inoltre legata ai rapporti fra la società bianconera e altre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Il prof. Sandulli ha paura di parlare della sua autosospensione dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni… - Adnkronos : Processo Juve, atti a 6 procure: quali squadre riguardano . #Adnkronos - Puci245 : @Fabrizi29400259 @CalcioFinanza Il processo penale deve ancora iniziare, quindi si.... Quello di Giustizia Sportiva… - Maya3365913842 : @cintrieri @FIGC Ma i vari processi non erano stati già chiusi a fine ottobre con assoluzione della Juve? Perché ha… - FragassiReferto : RT @lazebrafelice: RiSentimento popolare ovvero felici che l'odio per la Juve prenda forma sostanziale in assenza di giusto processo e di a… -