Probabili formazioni Lazio-Sampdoria: ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le Probabili formazioni di Lazio-Sampdoria, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 20:45 di lunedì 27 febbraio nella cornice dello stadio Olimpico. Maurizio Sarri cerca tre punti per la corsa Champions, Stankovic da ex insegue una vittoria in chiave salvezza. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn. La Lazio è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (13V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione i blucerchiati rappresentano l’avversario contro il quale la Lazio ha la striscia più lunga d’imbattibilità. Lazio – Da valutare le condizioni di Alessio Romagnoli, si ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di lunedì 27 febbraio nella cornice dello stadio Olimpico. Maurizio Sarri cerca tre punti per la corsa Champions, Stankovic da ex insegue una vittoria in chiave salvezza. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn. Laè imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe diA contro la(13V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione i blucerchiati rappresentano l’avversario contro il quale laha la striscia più lunga d’imbattibilità.– Da valutare le condizioni di Alessio Romagnoli, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, botta in allenamento per #TheoHernandez: proverà a stringere i denti per partire titolare - infoitsport : Venezia-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla - romaforever_it : Cremonese-Roma, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2022/2023 - Fantacalciok : Le probabili formazioni della 26° giornata di Serie B 2022/2023 - Calciodiretta24 : Le probabili formazioni della 26° giornata di Serie B 2022/2023 -