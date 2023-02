Probabili Formazioni della 24a giornata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Empoli PROSSIMO IMPEGNO: Napoli (in casa) DATA e ORA: (25 Febbraio alle 18:00) INDISPONIBILI: Tonelli, Destro, Cambiaghi SQUALIFICATI: Akpa Akpro, Bandinelli RISERVE: Ujkani, Perisan, De Winter, Stojanovic, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Vignato, Fazzini, Piccoli, Pjaca PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Vicario (P), Ebuehi (D), Ismajli (D), Luperto (D), Parisi (D), Haas (C), Marin (C), Grassi (C), Baldanzi (C), Satriano (A), Caputo (A)Napoli PROSSIMO IMPEGNO: Empoli (in trasferta) DATA e ORA: (25 Febbraio alle 18:00) INDISPONIBILI: Raspadori SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Gollini, Bereszynski, Jesus, Olivera, Zielinski, Ostigard, Demme, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret (P), Di Lorenzo (D), Rrahmani (D), Kim (D), Mario Rui (D), Anguissa (C), Lobotka (C), Elmas (C), Lozano (A), Osimhen (A), Kvaratskhelia (A)Lecce PROSSIMO ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Empoli PROSSIMO IMPEGNO: Napoli (in casa) DATA e ORA: (25 Febbraio alle 18:00) INDISPONIBILI: Tonelli, Destro, Cambiaghi SQUALIFICATI: Akpa Akpro, Bandinelli RISERVE: Ujkani, Perisan, De Winter, Stojanovic, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Vignato, Fazzini, Piccoli, Pjaca PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Vicario (P), Ebuehi (D), Ismajli (D), Luperto (D), Parisi (D), Haas (C), Marin (C), Grassi (C), Baldanzi (C), Satriano (A), Caputo (A)Napoli PROSSIMO IMPEGNO: Empoli (in trasferta) DATA e ORA: (25 Febbraio alle 18:00) INDISPONIBILI: Raspadori SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Gollini, Bereszynski, Jesus, Olivera, Zielinski, Ostigard, Demme, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret (P), Di Lorenzo (D), Rrahmani (D), Kim (D), Mario Rui (D), Anguissa (C), Lobotka (C), Elmas (C), Lozano (A), Osimhen (A), Kvaratskhelia (A)Lecce PROSSIMO ...

