Probabili formazioni Cremonese-Roma | ventiquattresima giornata Serie A 2022 2023

Le Probabili formazioni di Cremonese-Roma, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d'inizio alle 18:30 di martedì 28 febbraio nella cornice dello stadio Zini, con diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e l'eventuale moviola. Con il pareggio contro il Torino, la Cremonese ha eguagliato la striscia senza successi più lunga mai registrata da una squadra di Serie A. Agli uomini di Mourinho il compito di prolungarla, per conquistare tre punti cruciali in chiave Champions. In compenso, Andrea Belotti sta vivendo il suo digiuno da gol più lungo in carriera in Serie A.

