Primi test per l'aggiornamento iOS 16.5: quali novità ci aspettiamo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci sono alcuni elementi che dobbiamo prendere in esame oggi 24 febbraio per quanto concerne lo sviluppo software in casa Apple, visto che da alcune ore a questa parte occorre concentrarsi sul nuovo aggiornamento iOS 16.5. Si tratta di un upgrade per certi versi sorprendente, se pensiamo al fatto che in tanti erano già proiettati verso iOS 17, o al più verso iOS 16.4 ed alcune patch secondarie successive a questo rilascio. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto quali novità sia lecito attendersi prima che il pacchetto software in questione possa vedere la luce. Cosa sappiamo dopo i test iniziali per l'aggiornamento iOS 16.5: le novità che gli utenti si aspettano Dopo aver analizzato più da vicino la ventata di aria fresca relativa ad iOS 16.4, con una parentesi speciale per gli stickers ...

