Primarie Pd, mozione Schlein. Ruotolo: "L'anomalia Salerno, i signori delle tessere e i pacchetti di voto" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto"Ma è normale che a Salerno, città del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, vengano date 70mila schede, quando nel 2019 votarono 33mila persone mentre a Napoli, che è tre volte più grande di tutta la provincia di Salerno, 60mila, a fronte dei 55mila votanti del 2019? Ma cosa si vuole fare? Battiamo nelle urne questa idea della politica dei signori delle tessere e dei pacchetti di voto. Chiediamo a tutto il campo democratico di aiutarci in questa battaglia per cambiare il Pd e l'Italia, votando Elly Schlein e sostenendo un'altra idea di politica fatta di passione e impegno, di valori e concretezza". così in una note il giornalista Sandro Ruotolo, portavoce della mozione ...

