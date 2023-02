Primarie Pd | la formula ‘tutto e il contrario di tutto’ non interessa alla gente

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Per valutare il livello di inquinamento di un fiume, devi andarefoce e capire cosa abbia mestato le acque sino a rendere quello che fu un grande e pulito corso d’acqua una indistinguibile poltiglia melmosa. E’ solo camminando nella zona di periferia compresa tra Modena e Bologna, dove il Pd è nato e dove tuttora mantiene le sue ultime roccaforti, che ci si può fare un’idea di quanto l’attuale dibattito (sì,no, gazebo, ombrelloni) abbia ormai modificato il letto di questo fiume, tanto da renderlo irriconoscibile a coloro i quali ne hanno, sino a oggi, custodito la fonte. Modena. Domenica mattina. Dstrada che devia dperiferia si arriva al centro polifunzionale, già antica sede del Pci poi divenuta un distaccamento del Pd di periferia e oggi covo di indomiti tangueros. ...

Adesso siamo giunti alla fase finale delle del partito. Per qualcuno si tratta di un'... con il tentativo di portare su scala nazionale la locale che ancora tiene in vita il PD. È però ... Gianni Cuperlo, insomma, spera che la" ho vinto le, adesso il partito è mio " venga sepolta per sempre".

Spero davvero che la formula ‘ho vinto le primarie, adesso il partito è mio’ venga sepolta per sempre".Il programma di Stefano Bonaccini alle primarie Pd 2023 "Ci si salva e si va avanti se ... Altra intenzione di Schlein è quella di formulare una proposta sul salario minimo, insieme alle altre forze ...