Previsioni meteo, dalla primavera all'inverno in 24 ore: domenica torna il gelo russo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da sabato sera il freddo inizierà a penetrare in Pianura padana. Crollo delle temperature anche di 10 gradi in pianura e di 15-17 gradi in montagna. Attese precipitazioni soprattutto su Nord-Ovest e Appennino settentrionale, a Torino potrebbero cadere 40 centimetri di neve.... Leggi su repubblica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da sabato sera il freddo inizierà a penetrare in Pianura padana. Crollo delle temperature anche di 10 gradi in pianura e di 15-17 gradi in montagna. Attese precipitazioni soprattutto su Nord-Ovest e Appennino settentrionale, a Torino potrebbero cadere 40 centimetri di neve....

