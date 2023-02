Premio Giorgio Di Ponzio – Diffusori di Bellezza, sabato 25 la premiazione della IV° edizione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si terrà sabato 25 Febbraio presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto, la premiazione della IV° edizione del Premio Giorgio Di Ponzio – Diffusori di Bellezza. Un evento organizzato dall’Associazione Giorgio Forever in collaborazione con Giustizia per Taranto, nel quale saranno premiati coloro che in base alle segnalazioni giunte, sono stati autori di un gesto di particolare rilevanza sociale. La serata sarà presentata da Adriano Di Giorgio. L’appuntamento, è quindi fissato per sabato 25 Febbraio presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto con inizio alle ore 17,30. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si terrà25 Febbraio presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto, laIV°delDidi. Un evento organizzato dall’AssociazioneForever in collaborazione con Giustizia per Taranto, nel quale saranno premiati coloro che in base alle segnalazioni giunte, sono stati autori di un gesto di particolare rilevanza sociale. La serata sarà presentata da Adriano Di. L’appuntamento, è quindi fissato per25 Febbraio presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto con inizio alle ore 17,30. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

