Premier League, la rivoluzione contro la Superlega: i punti del calcio inglese

La Premier League potrebbe arrivare a un grande cambiamento epocale per contrastare la Superlega. La Gazzetta dello Sport ha spiegato in sei punti le novità che potrebbero partire dalla stagione 2024 in Inghilterra.

REGOLATORE – Nasce un organo indipendente che dovrà revisionare le prima cinque serie.

LICENZE – I club dovranno dimostrare di essere un modello solido finanziario e ottenere la licenza.

PROPRIETA' – Devono rendere note le loro fonti di guadagno e come intendono sostenere i club.

Superlega – No all'ingresso dei club in Superlega, mai staccarsi dalla Premier.

PIRAMIDE – Il calcio deve ...

