Premier League 2022/23: solo un pareggio nell’anticipo tra Fulham e Wolves, 1-1 (Di venerdì 24 febbraio 2023) pareggio per 1-1 tra Fulham e Wolves nell’anticipo della venticinquesima giornata di Premier League 2022/2023. Ospiti in vantaggio al minuto 23? con Pablo Sarabia, servito da Raul Jimenez. Nel secondo tempo la pareggiano i padroni di casa grazie a Manor solomon, che sfrutta l’assist di Antonee Robinson. 1 punto a testa, col Fulham che resta sesto, ed i Wolves che restano quindicesimi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023)per 1-1 tradella venticinquesima giornata di/2023. Ospiti in vantaggio al minuto 23? con Pablo Sarabia, servito da Raul Jimenez. Nel secondo tempo la pareggiano i padroni di casa grazie a Manormon, che sfrutta l’assist di Antonee Robinson. 1 punto a testa, colche resta sesto, ed iche restano quindicesimi. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : In Inghilterra,patria della Premier League,il governo vara un Regolatore Indipendente per garantire la sostenibilit… - mundodabola : Aston Villa x Arsenal: 06' - Aston Villa 1x0 Arsenal 16' - Aston Villa 1x1 Arsenal 31' - Aston Villa 2x1 Arsenal 6… - ZZiliani : In Premier League mandano a casa l'addetto al VAR che nasconde all'arbitro le immagini-verità In serie A (cit.… - MauOrbez1887 : Manor Solomon al terzo goal consecutivo in Premier League, e che goal! - sportface2016 : #PremierLeague 2022/23: solo un pareggio nell’anticipo tra #Fulham e #Wolves, 1-1 -