Preghiera della sera 24 Febbraio 2023: “Donami una notte serena” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Donami una notte serena“. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 febbraio 2023) “una“. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Impiccato #SarkawtAhmadi, 29 anni, dissidente e attivista politico curdo giustiziato all'alba di oggi, p… - matteosalvinimi : Che triste notizia. Un abbraccio a Lino, una preghiera per la scomparsa della moglie Lucia. #LinoBanfi - vaticannews_it : 'Al nobile popolo turco in questo momento di tanto dolore va il mio pensiero e la mia preghiera. Cari fratelli e so… - IlBlogdiAndy : RT @vaticannews_it: La preghiera del #Papa al termine della proiezione, oggi pomeriggio del documentario 'Freedom on Fire: Ukraine’s Fight… - LICIO15 : Preghiera della sera 24 Febbraio 2023 -