Precedenti Juve-Torino | i numeri del match dell’Allianz Stadium – VIDEO

Precedenti Juve-Torino: i numeri del match dell'Allianz Stadium

Precedenti Juve-Torino, i numeri del derby della Mole che andrà in scena all'Allianz Stadium martedì prossimo La Juventus si presenta al derby con 32 punti in classifica. Senza la penalizzazione sarebbe seconda con l'Inter.Nell'ultima gara vinta a La Spezia ha colpito il modo con il quale è entrato in campo Di Maria, autore del secondo gol bianconero.Il Toro ha impattato con la Cremonese nell'ultima giornata non riuscendo così a sorpassare i cugini in classifica.

