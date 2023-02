Potatura del susino: il periodo giusto e quando togliere i succhioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra i frutti estivi per eccellenza spicca la prugna (o susina che dir si voglia), succosa e ricca di proprietà benefiche per l’organismo: è l’ideale per uno spuntino sano e gustoso, e sono ben note le sue virtù per la digestione e il benessere intestinale. La pianta del susino è facilissima da coltivare, perché non approfittarne per avere sempre delle buonissime prugne a chilometro zero? Vediamo tutto quello che c’è da sapere per crescere una pianta rigogliosa e in salute, scoprendo quando e come potarla. susino, le caratteristiche della pianta Il susino o prugno europeo (nome scientifico Prunus domestica) è una pianta da frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee, che include tantissimi alberi come il melo, il pero, il pesco, il ciliegio e l’albicocco, oltre a fiori bellissimi come la rosa e il biancospino. ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra i frutti estivi per eccellenza spicca la prugna (o susina che dir si voglia), succosa e ricca di proprietà benefiche per l’organismo: è l’ideale per uno spuntino sano e gustoso, e sono ben note le sue virtù per la digestione e il benessere intestinale. La pianta delè facilissima da coltivare, perché non approfittarne per avere sempre delle buonissime prugne a chilometro zero? Vediamo tutto quello che c’è da sapere per crescere una pianta rigogliosa e in salute, scoprendoe come potarla., le caratteristiche della pianta Ilo prugno europeo (nome scientifico Prunus domestica) è una pianta da frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee, che include tantissimi alberi come il melo, il pero, il pesco, il ciliegio e l’albicocco, oltre a fiori bellissimi come la rosa e il biancospino. ...

