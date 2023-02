Poste Italiane | a L' Aquila i primi 18 veicoli elettrici

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L'- Sono entrate in dotazione di18 auto completamente elettriche per il recapito di pacchi e corrispondenza in città. Si tratta deidi questa tipologia a disposizione dei portalettere del Centro di distribuzione di Centi Colella (L'), dove sono state installate anche 34 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 Kilowatt per la ricarica dei mezzi. Nelle prossime settimane è prevista la consegna di ulteriori 16. I nuovi mezzi sono caratterizzati da una potenza di 100 kw, una autonomia di 350 chilometri, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di mille litri. Al Centro di distribuzione di Centi Colella lavorano 104 persone tra portalettere, addetti alle lavorazioni interne e ...