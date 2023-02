Porto, Pepe: «Inter? Siamo fiduciosi, mancano ancora novanta minuti in casa» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pepe Aquino, attaccante del Porto, ha parlato ai microfoni di ESPN in merito alla sfida di ritorno contro l’Inter di Inzaghi Pepe Aquino, attaccante del Porto, ha parlato ai microfoni di ESPN. PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita con l’Inter ed abbiamo avuto occasioni per segnare, ma non Siamo andati via da Milano con il risultato che volevamo. Entrambe vogliamo andare ai quarti, è una partita di 180 minuti, ne mancano ancora 90 in casa. Siamo fiduciosi, anche se dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo perché conosciamo la qualità che abbiamo. Ci è mancato l’ultimo dettaglio per segnare e basta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)Aquino, attaccante del, ha parlato ai microfoni di ESPN in merito alla sfida di ritorno contro l’di InzaghiAquino, attaccante del, ha parlato ai microfoni di ESPN. PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita con l’ed abbiamo avuto occasioni per segnare, ma nonandati via da Milano con il risultato che volevamo. Entrambe vogliamo andare ai quarti, è una partita di 180, ne90 in, anche se dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo perché conosciamo la qualità che abbiamo. Ci è mancato l’ultimo dettaglio per segnare e basta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

