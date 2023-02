Porto di Genova: Concorso per 1 Impiegato Amministrativo (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Impiegato Amministrativo 3° Livello, da assegnare all’Ufficio Amministrazione e Contabilità del Personale, direzione personale organizzazione e affari generali. L’assunzione verrà regolamentata con contratto a tempo indeterminato. Il Bando é riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. Portiamo alla vostra attenzione anche un altro Bando dello stesso Ente con scadenza il giorno 8 marzo 2023, sempre per 1 Impiegato Amministrativo di 3° Livello settore Marketing, a tempo determinato, vedi Bando Integrale. Lavorare al Porto é molto interessante, ci si confronta ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale diha indetto unPubblico per la ricerca di 13° Livello, da assegnare all’Ufficio Amministrazione e Contabilità del Personale, direzione personale organizzazione e affari generali. L’assunzione verrà regolamentata con contratto a tempo indeterminato. Il Bando é riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. Portiamo alla vostra attenzione anche un altro Bando dello stesso Ente con scadenza il giorno 8 marzo 2023, sempre per 1di 3° Livello settore Marketing, a tempo determinato, vedi Bando Integrale. Lavorare alé molto interessante, ci si confronta ...

