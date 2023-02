Ponte sullo Stretto di Messina, l'allarme di Federlogistica: "È troppo basso per il transito delle navi" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un «nuovo e più snello» assetto societario della S.p.A. Stretto di Messina, una nuova governance, in accordo con le Regioni Sicilia e Calabria . Sono le principali proposte esaminate al tavolo tecnico,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un «nuovo e più snello» assetto societario della S.p.A.di, una nuova governance, in accordo con le Regioni Sicilia e Calabria . Sono le principali proposte esaminate al tavolo tecnico,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ettorenodi : @ultimora_pol @afrikans7 Figuriamoci quando ci sarà il ponte sullo stretto di Messina.Quanto chiederà di pedaggio l… - chicco_mazzanti : @matteosalvinimi Ma non hai un viadotto da ristrutturare? Oppure un ponte da fare che non sia sullo stretto di Mess… - BaermannJoseph : @LeoBanchi @LegaSalvini Il ponte sullo stretto è un’infrastrutture ferroviaria importante per un futuro a basse emi… - leonessa1864 : RT @LoisPatricePew1: @HoaraBorselli Ordine del giorno della destra, oggi su quale promessa fatta agli elettori ritrattiamo? accise ponte su… - LeoBanchi : @LegaSalvini DODICI ANNI DI TEMPO PER PREPARARE LE INFRASTRUTTURE. E invece state ancora a menarla col ponte sullo stretto. -