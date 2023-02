Ponte di Messina, Mit vuole accelerare (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un nuovo e più snello assetto societario della S.p. A. Stretto di Messina, una nuova governance, in accordo con le Regioni Sicilia e Calabria. Sono le principali proposte esaminate al tavolo tecnico, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un nuovo e più snello assetto societario della S.p. A. Stretto di, una nuova governance, in accordo con le Regioni Sicilia e Calabria. Sono le principali proposte esaminate al tavolo tecnico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorbelliFranco : RT @LegaSalvini: PONTE DI MESSINA, #SALVINI: «MA C'È BISOGNO ANCHE DELL'ALTA VELOCITÀ» - MennatoC : Un nuovo e più snello assetto societario della S.p.A. Stretto di Messina, una nuova governance, in accordo con le R… - QPeriscopica : Toh, un terremoto vicino Messina (quella del famoso Ponte sullo Stretto) … - Giulicat1512 : RT @giovannigaliot3: Il governo è in carica da 125 giorni e ancora non hanno fatto: L'autonomia differenziata, la flat tax,Il blocco naval… - giovannigaliot3 : Il governo è in carica da 125 giorni e ancora non hanno fatto: L'autonomia differenziata, la flat tax,Il blocco na… -