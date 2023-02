Ponciroli | «Porto più complicato del Tottenham | l’Inter ha fatto un’impresa!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 febbraio 2023)ha sottolineato la vittoria delcontro ilnell’andata degli ottavi di Champions League. In merito alle due trasferte delle milanesi, sarà più difficile a Do Dragao AVVERSARIO PIÙ DURO ? Fabriziosottolinea l’importanza della vittoria delmercoledì sera: «Credo che ilsia un po’ in difficoltà e non ho visto Conte al top della forma. Questo incide tanto, mi sembra una squadra un po’ più anestetizzata. Non è semplice però giocare lì. Illo conosco bene, è una squadra veramente ostica ed è ancora più tosta di prima. Ha anche qualità e corsa. Non l’hanno sottolineato in tanti,hauna grande impresa vincendo 1-0. Perché porterà ilin casa a ...