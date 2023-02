Pomezia, si vota il 14 e il 15 maggio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutti al voto, di nuovo. O meglio, si spera. Perché, archiviate le elezioni regionali, che verranno ricordate come quelle dove – molto più che il centrodestra – ha vinto il partito dell’astensionismo, si torna alle urne per le amministrative. Ma, appunto, bisogna capire se i cittadini hanno intenzione di esprimere le loro preferenze o se il loro allontanamento dalla politica è ancora in atto. A Pomezia, dopo 8 mesi e mezzo – l’ex sindaco Adriano Zuccalà è stato sfiduciato il 31 agosto dello scorso anno – i cittadini sono chiamati a scegliere una nuova guida per il Comune. Ieri sera il Governo ha ufficializzato le date per le elezioni amministrative: si voterà il 14 e 15 maggio. Cittadini alle urne per la scelta del sindaco Sono ben 800 i Comuni che andranno al voto in questa data. Si tratta, dopo le regionali appena passate, di un ulteriore passaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutti al voto, di nuovo. O meglio, si spera. Perché, archiviate le elezioni regionali, che verranno ricordate come quelle dove – molto più che il centrodestra – ha vinto il partito dell’astensionismo, si torna alle urne per le amministrative. Ma, appunto, bisogna capire se i cittadini hanno intenzione di esprimere le loro preferenze o se il loro allontanamento dalla politica è ancora in atto. A, dopo 8 mesi e mezzo – l’ex sindaco Adriano Zuccalà è stato sfiduciato il 31 agosto dello scorso anno – i cittadini sono chiamati a scegliere una nuova guida per il Comune. Ieri sera il Governo ha ufficializzato le date per le elezioni amministrative: si voterà il 14 e 15. Cittadini alle urne per la scelta del sindaco Sono ben 800 i Comuni che andranno al voto in questa data. Si tratta, dopo le regionali appena passate, di un ulteriore passaggio ...

