Pokémon Violetto per Nintendo Switch | offerta su Amazon risparmi 10 euro

Leggi su screenworld

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Le offertedi oggi ci permettono di acquistareper. Lo sconto segnalato è di 10€, ovvero del 17% (Il prezzo consigliato è 59,99€). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito daed è disponibile alla spedizione immediata.Scarlatto esono gli ultimissimi videogiochi della serie. La seriesi evolve in un modo tutto nuovo consentendovi di esplorare liberamente un open world in cui città e natura si fondono in un unico ambiente senza confini. Osservate idi questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Affrontate e catturate i ...