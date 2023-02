Poca neve e temperature alte. Ecco perché il Nord si prepara a un'altra estate senz'acqua (Di venerdì 24 febbraio 2023) Grazie a uno studio della Fondazione Cima, oggi è già possibile intuire come sarà la prossima stagione. Le premesse non sono buone: al secondo anno successivo di siccità, sia i fiumi che le falde sotterranee sono ormai in sofferenza. E gli agricoltori si adeguano Leggi su repubblica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Grazie a uno studio della Fondazione Cima, oggi è già possibile intuire come sarà la prossima stagione. Le premesse non sono buone: al secondo anno successivo di siccità, sia i fiumi che le falde sotterranee sono ormai in sofferenza. E gli agricoltori si adeguano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comitatogoccia : RT @XrItaly: Sulle Alpi non c’è mai stata così poca #neve come oggi. Dopo 600 anni di stabilità, nell’ultimo secolo la nostra catena montuo… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Stagione a rischio? #Sci #piste #neve #Calabria #IoSeguoTgr @TgrRai Leggi qui ?????? - TgrRaiCalabria : Stagione a rischio? #Sci #piste #neve #Calabria #IoSeguoTgr @TgrRai Leggi qui ?????? - quelosempre : RT @lmartinelli80: Il #Po è un secca, la #neve è poca e in #Appennino già si sta sciogliendo a causa delle temperature sopra la media. Ci p… - Marilenapas : RT @repubblica: Siccità cronica: poca neve e temperature alte, ecco perché il Nord si prepara a un'altra estate senz'acqua -