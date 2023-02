PMI nel mirino della criminalità informatica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oltre 750 obiettivi attaccati in 77 paesi nel quarto trimestre di quest’anno, in crescita del 38% rispetto al primo trimestre del 2022. 41 i gruppi ransomware che utilizzano il data leak in attività censiti tra ottobre e dicembre, con una crescita del 13% rispetto ai 36 del trimestre precedente e del 17% rispetto a inizio anno. Un totale di 2704 vittime nel corso dell’intero anno, ben 817 delle quali ad opera della sola a gang LockBit. Questi i dati del rapporto sulle attività cybercriminali nel quarto trimestre 2022 condotto dal SOC & Threat Intelligence Team di Swascan, che ha intrapreso un’analisi del profilo delle vittime finite in tutto il mondo nel mirino delle gang di Criminal Hackers tra i mesi di ottobre e dicembre dell’anno scorso. In questo studio, pertanto, sono state considerate le sole aziende che, avendo scelto di non pagare il ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oltre 750 obiettivi attaccati in 77 paesi nel quarto trimestre di quest’anno, in crescita del 38% rispetto al primo trimestre del 2022. 41 i gruppi ransomware che utilizzano il data leak in attività censiti tra ottobre e dicembre, con una crescita del 13% rispetto ai 36 del trimestre precedente e del 17% rispetto a inizio anno. Un totale di 2704 vittime nel corso dell’intero anno, ben 817 delle quali ad operasola a gang LockBit. Questi i dati del rapporto sulle attività cybercriminali nel quarto trimestre 2022 condotto dal SOC & Threat Intelligence Team di Swascan, che ha intrapreso un’analisi del profilo delle vittime finite in tutto il mondo neldelle gang di Criminal Hackers tra i mesi di ottobre e dicembre dell’anno scorso. In questo studio, pertanto, sono state considerate le sole aziende che, avendo scelto di non pagare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wiseup_it : RT @franciungaro: Crescono #attacchi #hacker a #Pmi. L'80% fattura meno di 250 mln, il 51% delle realtà colpite ha meno di 100 dipendenti… - Cappellin_R : @Il_Vitruviano La risposta alla politica industriale americana (Inflation Reduction Act) non è dare aiuti a grandi… - Fra7russo : RT @franciungaro: Crescono #attacchi #hacker a #Pmi. L'80% fattura meno di 250 mln, il 51% delle realtà colpite ha meno di 100 dipendenti… - piswascan : Ringrazio l'#ANSA per aver dato risalto allo studio 'Q4 2022 Ransomware' redatto dal SOC Team di #Swascan che ha sv… - PhilipMorris_CH : Abbiamo ridisegnato il nostro approccio all'ecologia, alle questioni sociali e alla governance per presentare gli a… -