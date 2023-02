Plusvalenze Juventus | la Procura di Torino invia gli atti ad altre sei procure

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, che cita come fonte l’Ansa, ladiha trasmesso parte delle carte relative all’inchiesta sui conti dellaalledisei città italiane. L’iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale e, secondo quanto si è appreso, è legata ai rapporti fra la società bianconera esquadre. Leseiinteressate sono Atalanta, Udinese, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Sassuolo. Marco Bardesono, giornalista di Libero, ne ha parlato a TvPlay: “C’è un’altra notizia che uscirà domani, che riguardasei società di calcio a cui ladioggi hato gli. Non è ...