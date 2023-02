Plusvalenze Juve, l’inchiesta si allarga, indagati i club “amici”: Tutti i dettagli del nuovo filone (Di venerdì 24 febbraio 2023) Plusvalenze Juve, la procura di Torino trasmette carte inchiesta a 6 città italiane per ragioni di competenza territoriale e rapporti tra club. La Procura di Torino ha recentemente ampliato l’indagine sulle presunte Plusvalenze fittizie della Juventus, coinvolgendo altre sei città italiane per ragioni di competenza territoriale. Secondo le ultime notizie, le procure a cui sono stati inviati i documenti sono quelle di Bologna, Udine, Genova, Modena, Cagliari e Bergamo. Questa operazione era attesa, poiché la Procura del capoluogo piemontese non può occuparsi direttamente dei club coinvolti nei rapporti da chiarire con la società bianconera, quindi ha chiamato in causa le procure competenti delle città dove bisognerà approfondire la situazione. l’inchiesta in questione è ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 febbraio 2023), la procura di Torino trasmette carte inchiesta a 6 città italiane per ragioni di competenza territoriale e rapporti tra. La Procura di Torino ha recentemente ampliato l’indagine sulle presuntefittizie dellantus, coinvolgendo altre sei città italiane per ragioni di competenza territoriale. Secondo le ultime notizie, le procure a cui sono stati inviati i documenti sono quelle di Bologna, Udine, Genova, Modena, Cagliari e Bergamo. Questa operazione era attesa, poiché la Procura del capoluogo piemontese non può occuparsi direttamente deicoinvolti nei rapporti da chiarire con la società bianconera, quindi ha chiamato in causa le procure competenti delle città dove bisognerà approfondire la situazione.in questione è ...

