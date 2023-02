Pico della Mirandola, uno dei più importanti umanisti di tutti i tempi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 24 febbraio 1463 nacque a Mirandola Giovanni Pico della Mirandola. Egli fu un grande filosofo e umanista. La sua famiglia era di nobili origini, addirittura principesca. Si spense a Firenze il 17 Novembre 1494. “Nell’uomo nascente il Padre ripose semi d’ogni specie e germi d’ogni vita. E a seconda di come ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti”. Giovanni Pico della Mirandola Sin da piccolo Giovanni si mostrò molto curioso di tutto ciò che lo circondava. Amava lo studio e l’apprendimento. Dopo aver studiato a Bologna, Ferrara, Padova e Pavia nel 1484 si trasferì a Firenze. In questa città conobbe Lorenzo il Magnifico e tutti gli esponenti più noti del Rinascimento italiano. Si trasferì solo per un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 24 febbraio 1463 nacque aGiovanni. Egli fu un grande filosofo e umanista. La sua famiglia era di nobili origini, addirittura principesca. Si spense a Firenze il 17 Novembre 1494. “Nell’uomo nascente il Padre ripose semi d’ogni specie e germi d’ogni vita. E a seconda di come ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti”. GiovanniSin da piccolo Giovanni si mostrò molto curioso di tutto ciò che lo circondava. Amava lo studio e l’apprendimento. Dopo aver studiato a Bologna, Ferrara, Padova e Pavia nel 1484 si trasferì a Firenze. In questa città conobbe Lorenzo il Magnifico egli esponenti più noti del Rinascimento italiano. Si trasferì solo per un ...

