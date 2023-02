Peugeot 508 - Il Leone tira fuori gli artigli

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il restyling della508 debutta con la variante top di gamma: la PSE plug-in hybrid. L'aggiornamento dell'ammiraglia del, in variante berlina e wagon, è subito riconoscibile per il nuovo design del frontale, ma le novità riguardano anche l'infotainment e la dotazione di accessori e dispositivi di sicurezza. La gamma sarà composta dalle varianti Allure, GT e PSE e il lancio commerciale è previsto per il mese di giugno. Il frontale mette gli. La 508 si allinea con lo stile più evoluto dellacambiando radicalmente l'impostazione della parte anteriore e introducendo un nuovo tema stilistico. Il tema dei tre elementi ado già visto nei Led posteriori (a loro volta ridisegnati) diventa ora la firma luminosa delle luci diurne anteriori affiancate ai gruppi ottici Matrix Led ...