Pestaggio studenti? Tatarella zittisce Gruber | Banale lite

(Di venerdì 24 febbraio 2023) "Voglio subito interpellare Fabrizio". Esordisce così la conduttrice Lillinel corso della puntata di "Otto e Mezzo", venerdì 24 febbraio, per discutere deldeglie della famigerata lettera della preside del liceo di Firenze che ha scatenato una feroce polemica contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Perché il presidente Mattarella è voluto intervenire subito anche sui pestaggi dei ragazzi del liceo di Firenze dicendo che il vero antidoto alla violenza è dato dai comportamenti positivi e dalla solidarietà" spiegaintroducendo la domanda al suo ospite in collegamento, il vicepresidente della fondazione, "E Mattarella - sottolinea la conduttrice di La7 - ci ha anche riportato al 1943 ricordando i ragazzi tedeschi che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : La reazione isterica del ministro Valditara, che minaccia provvedimenti da MinCulPop contro la preside di Firenze c… - Corriere : Firenze, la preside della lettera agli studenti dopo il pestaggio: «L'ho scritta perché non abbiano paura» - Internazionale : L’aggressione di alcuni studenti a Firenze e le parole del ministro Giuseppe Valditara: il governo alza i toni e co… - FrancoZerlenga : RT @Ferula18: Account con zero followers invadono la tl chiedendo la testa della preside #AnnalisaSavino Dopo pestaggio fascista, minacce… - Carlopodaliri : RT @A_LisaCorrado: La lettera che la dottoressa #AnnalisaSavino ha voluto dedicare alle sue e ai suoi studenti, a seguito del vigliacco pes… -

Il silenzio del governo suldi tredavanti al liceo Michelangiolo di Firenze viene rotto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Mentre il ministro Giuseppe Valditara prova a smentire di aver ...Proprio come è accaduto sabato per ilad opera di gentaglia di estrema destra contro glidel liceo Michelangiolo di Firenze. Il Ministro ha stigmatizzato la lettera, non l'episodio ...

Firenze, la lettera della preside agli studenti: “Il fascismo è nato con la vittima di un pestaggio… Il Fatto Quotidiano

Studenti picchiati a Firenze, i presidi: "Attenzione, il fascismo è nato dai pestaggi" Today.it

Pestaggio studenti, Anna Falcone: "Stridono il silenzio del governo e la reazione di Valditara" La7

Aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze, ecco cosa è successo Sky Tg24

Pestaggio al liceo di Firenze, la lettera di una preside ai suoi studenti: "Fascismo nato ai bordi di un marciapiede" TGCOM

A una settimana dal pestaggio del Liceo Michelangiolo di Firenze, si moltiplicano le iniziative di solidarietà nei confronti di Annalisa Savino, la dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo ...La Rete degli Studenti Medi lancia una giornata di attivazione su tutto il territorio nazionale, per manifestare solidarietà alla preside attaccata ieri da Valditara ed agli studenti ...