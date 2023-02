Pestaggio e scontri liceo Firenze | il discorso di Mattarella | civiltà è diga alla violenza

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 24 febbraio 2023) "Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune. Tutto questo è un antidoto, una, anche contro lae per questo vi ringrazio, perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione,. La vediamo purtroppo sovente:nelle famiglie,nelle abitazioni,contro le donne,in tante circostanze per strada, nei giorni scorsi anche davanti a una scuola contro ragazzi". Lo afferma il presidente della Repubblicaconsegna dei premi Alfieri della Repubblica in riferimento all'episodio delaldiavvenuto nei giorni scorsi.