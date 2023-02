Pessotto sulla Crisi Economica | Ecco Che Cosa Pensa -15 VIDEO

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Juve-Friburgo: Grifo: “Ci speravo” È stato un verdetto clamoroso quello dell’urna di Nyon: la Juventus affronterà il Friburgo negli ottavi di finale dell’Europa League. Il cammino verso la Puskas Arena degli uomini di Allegri, dopo il successo nel doppio confronto contro il Nantes, troverà un club di Bundesliga. A commentare la doppia sfida, il ds Jochen Saier che sorprende con le sue parolepenalizzazione ricevuta dai bianconeri in Serie A: “La Juventus senza i 15 punti in meno sarebbe seconda in campionato. Quindi è un top team. Di solito sono una squadra di Champions League, quindi un grande impegno per noi. Non conosco i dettagli, ma se guardo la classifica e i 15 punti in questo momento sarebbero secondi in campionato, questo dice tutto, e penso che il caso non sia ancora chiuso. Ho appena parlato con, il collega della Juventus, ed ...