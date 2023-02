Pessotto sfida l’Inter: «Coppa Italia opportunità importante per la Juventus» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei sorteggi di Europa League per conoscere gli accoppiamenti in vista degli ottavi di finale, ha parlato Gianluca Pessotto. Il direttore sportivo delle giovanili della Juventus ha detto la sua anche sulla semifinale di Coppa Italia in cui i bianconeri se la vedranno con l’Inter. Coppa Italia ? Gianluca Pessotto, direttore sportivo delle giovanili della Juventus, ha parlato subito dopo il sorteggio avvenuto a Nyon per conoscere le avversarie degli ottavi in Europa League (vedi articolo). Le sue parole hanno poi riguardato anche la Coppa Italia. E quindi la sfida in semifinale contro l’Inter: «Quando giochi nella ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei sorteggi di Europa League per conoscere gli accoppiamenti in vista degli ottavi di finale, ha parlato Gianluca. Il direttore sportivo delle giovanili dellaha detto la sua anche sulla semifinale diin cui i bianconeri se la vedranno con? Gianluca, direttore sportivo delle giovanili della, ha parlato subito dopo il sorteggio avvenuto a Nyon per conoscere le avversarie degli ottavi in Europa League (vedi articolo). Le sue parole hanno poi riguardato anche la. E quindi lain semifinale contro: «Quando giochi nella ...

