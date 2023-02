Perché Uomini e Donne oggi non va in onda: perché, il motivo (Di venerdì 24 febbraio 2023) perché Uomini e Donne oggi, venerdì 24 febbraio 2023, non va in onda su Canale 5? La puntata di oggi del programma di Maria De Filippi, registrata nei giorni scorsi, non verrà trasmessa a causa della morte del marito della conduttrice, il noto giornalista Maurizio Costanzo, deceduto oggi – 24 febbraio – all’età di 84 anni. Lo ha reso noto Mediaset per rispetto nei confronti della proprio conduttrice e del giornalista che ha fatto la storia della tv pubblica ma anche privata con il suo Maurizio Costanzo Show e non solo. Storia Uomini e Donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023), venerdì 24 febbraio 2023, non va insu Canale 5? La puntata didel programma di Maria De Filippi, registrata nei giorni scorsi, non verrà trasmessa a causa della morte del marito della conduttrice, il noto giornalista Maurizio Costanzo, deceduto– 24 febbraio – all’età di 84 anni. Lo ha reso noto Mediaset per rispetto nei confronti della proprio conduttrice e del giornalista che ha fatto la storia della tv pubblica ma anche privata con il suo Maurizio Costanzo Show e non solo. Storiaè un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, insu Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre ...

