Perché Uomini e Donne oggi | 24 febbraio 2023 | non va in onda?

Cambio di palinsesto in corsa, per Canale 5, che oggi, 24 febbraio 2023, ha deciso di non mandare in onda la puntata quotidiana di Uomini e Donne. Al suo posto, si allunga Terra Amara, la soap opera turca che già accompagna il pubblico dell'ammiraglia Mediaset nel pomeriggio. Il motivo della sospensione di Uomini e Donne sta nella notizia, giunta nel primo pomeriggio, della morte di Maurizio Costanzo, all'età di 84 anni. Il giornalista, autore e conduttore tv aveva un legame particolare con Mediaset, avendo ideato il Maurizio Costanzo Show, andato in onda per anni nella seconda serata di Canale 5, ma anche numerosi altri programmi, tra cui alcune tra le edizioni più di successo di Buona Domenica.

